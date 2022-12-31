أوضحت غيداء قمري مصممة ديكور داخلي حقيقة أن “النباتات تسحب الأوكسجين أثناء الليل”.
وقالت غيداء قمري :” معلومة أن النباتات تسحب الأكسجين من المنزل في الليل هي معلومة منتشرة بشكل كبير إلا إنها معلومات مبالغ فيها”.
وأضافت ” مهما كان المكان مغلق والمساحة صغيرة فإن وجود النبات لا يؤثر ابدا على التنفس بالشكل المروج له “.
#ستوديو_SBC | هل مقولة "النباتات تسحب الأوكسجين أثناء الليل" صحيحة؟ #قناة_SBC pic.twitter.com/5HEcE4cbKT
— SBC channel (@SBC_Channel) December 31, 2022
وجود النبات لا يؤثر ابدا على التنفس بالشكل المروج له