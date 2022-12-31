أوضحت غيداء قمري مصممة ديكور داخلي حقيقة أن “النباتات تسحب الأوكسجين أثناء الليل”.

وقالت غيداء قمري :” معلومة أن النباتات تسحب الأكسجين من المنزل في الليل هي معلومة منتشرة بشكل كبير إلا إنها معلومات مبالغ فيها”.

وأضافت ” مهما كان المكان مغلق والمساحة صغيرة فإن وجود النبات لا يؤثر ابدا على التنفس بالشكل المروج له “.