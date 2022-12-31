صنّفت ادارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) “السمسم” على أنه من المواد الغذائية المسبّبة للحساسية، كما ألزمت جميع صانعي الأطعمة التي يدخل فيها السمسم بضرورة وضع العلامات التحذيرية والتنظيمية بداية من يوم غد ١ يناير ٢٠٢٣.

وأفاد بيان ادارة الغذاء والدواء الأمريكية بإن الأطعمة التي تحتوي على السمسم التي كانت متداولة بالفعل قبل عام 2023، بما في ذلك تلك الموجودة على أرفف البيع بالتجزئة، لن تتم إزالتها ولو لم تكن عليها ملصقات تشير إلى حساسية السمسم .

ولفت الخبراء الطبيون في إدارة الغذاء والدواء، إلى أن الأشخاص الذين يتحسسون من السمسم قد يعانون مجموعة من ردود الفعل، مثل: الحكة أو طفح جلدي، تورم في الفم أومنطقة العين، قيء، إسهال، ضيق في التنفس أو صفير واحتقان بالأنف.