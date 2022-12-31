أنقذ مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حياة شاب “عشريني” ، تعرَّض لحادث مروري مروع.

وقال سعد العسيري مدير أقسام الطوارئ بالاقسام:” الحالة كانت مصابة بجرح قطعي بالرأس، ونزيف بالأذن، وكسر وجرح قطعي بالساعد الأيمن، إضافة إلى بطء ضربات القلب، مع نذر نزيف بالمخ.

وأضاف العسيري” تم تفعيل كود الإصابات Trauma Code قبل وصول المريض، حيث يُوجد كادر طبي على مستوى متميز من أطباء ومسعفين، و تم تركيب أنبوب التنفس للمريض، فاستقرت حالته وعادت نبضات القلب إلى معدلها الطبيعي.

وأشار إلى أن إجراءات إسعاف المريض وإنقاذه، استغرقت “20” دقيقة فقط، بعدها نُقل بفريق طبي متكامل إلى المستشفى خلال “45” دقيقة من وصوله إلى المركز، حيث تم تنويمه تحت متابعة طبيب العناية المركزة بالمستشفى.