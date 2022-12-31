أكد الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان إبراهيم الحسيني، أن التبرعات قاربت من الـ 3 مليارات ريال، لافتًا إلى أن هذا يدل على حب المجتمع في العطاء.

وقال إبراهيم الحسيني، خلال برنامج “120” عبر قناة “الإخبارية”، أنه لم يمر على إطلاق المنصة سنة و9 أشهر، مضيفًا أنه هناك 50 مليون عملية تبرع استفاد منهم 4 ملايين و800 ألف مستفيد في عدة مجالات.

وأشار إلى أن هناك برامج رئيسة في المنصة منذ إطلاقها مثل “فرجت” و”تيسرت” والبرامج المتعلقة بالجمعيات الخيرية، وبرامج كفالة الأيتام، والتبرع السريع من خلال الأجهزة المتواجدة في أكثر من 100 موقع.