سردت الفنانة نانسي عجرم، قصة موقف تعرضت له في إحدى حفلاتها التي أحيتها بالأردن، بسبب شاب من محبيها فاجأها بموقف لم تتوقعه، عندما قفز على خشبة المسرح من أجل التقاط صورة معها.

وأوضحت نانسي عجرم، أن هذا الموقف من أغرب المواقف التي تعرضت لها بالحفلات، وحكت نانسي الموقف قائلةً: “في مهرجان بالأردن أحد المتابعين والمهووسين بي ذهب لمكان خلف المسرح وفقز على خشبة المسرح وكسر قدمه من أجل صورة معي”.

وتعتبر أغنية «ياعيد»، هي أحدث أغاني نانسي عجرم، التي طرحتها على طريقة الفيديوكليب، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي أغنية احتفالية بأجواء عيد الميلاد، وظهرت فيها مع عائلاتها بالكليب.