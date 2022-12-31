أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المركز مازال يراقب الحالة المطرية على مناطق المملكة وخاصة على منطقة مكة المكرمة، حيث أن الحالة مازالت مهيئة لسقوط أمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل تشمل معظم مناطق المملكة.

وقال القحطاني :” المناطق الوسطى والشرقية ومناطق القصيم تشهد أمطار متوسطة في مجملها، فيما شهدت المناطق الغربية أمطار غزيرة خاصة منطقة مكة المكرمة”

وأضاف ” العالم يمر بتغيرات متاخية واضحة ونحن جزء من هذا العالم نلاحظ أن هناك تغيرات بشكل كبير على المملكة فضلا عن سقوط الأمطار في فترات زمنية غير معتادة وانخفاض درجات الحرارة بمعدلات واضحة إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة بأماكن غير معتادة وهذه الأمور تستدعي قراءات مناخية متأنية واستعدادات تتناسب معها “.

وتابع” حتى الآن أجواء المملكة لم تدخل الموجات الباردة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر

مازلنا نسجل درجتين مئوية الصغرى إلى ثلاث درجات، حيث أن المناطق الشمالية من المملكة هي الأكثر انخفاضاً “.