شهدت عدة مناطق في إيران خروج عشرات المتظاهرين، الذين هتفوا ضد النظام وضد الهالك قاسم سليماني.

ومن جانبها هاجمت قوات الملاي المتظاهرين في سوق بالعاصمة طهران واعتقلت عدداً منهم.

وأضرم المتظاهرون النيران في لافتات ذكرى مقتل قاسم سليماني في مناطق بالعاصمة، ورددوا شعار “الموت لخامنئي”، “، و”الموت للنظام قاتل الأطفال”، و”خامنئي الضحاك سنقتلك”.

وتستمر احتجاجات الإيرانيين ضد النظام الحاكم، منذ سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة بسبب الحجاب الإجباري، فيما لا زال يمارس “الملالي” أساليب القمع للسيطرة على تلك الاحتجاجات.