كشف الدكتور ضياء عرفة، المشرف على البرنامج الوطني لفحص الأمراض الوراثية عند المواليد، أن هناك مجموعة من الأسباب التي تسبب الإصابة بالأمراض الوراثية، ومن أبرز هذه الأسباب زواج الأقارب.

وقال “عرفة” خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن مكة المكرمة هي الأعلى الإصابة بالأمراض الوراثية، موضحًا أنه يمكن للزوجين أن ينجبا أطفال يتعاني من الإصابة بالأمراض الوراثية حتى لو كانوا أصحاء ولا يعانوا من أي أمراض.

وتابع: أن زواج الأقارب بشكل كبير كما أن زواج الأرقاب يشكل نحو 65% من حالات الزاوج التي تعقد في المملكة لذا حالات الإصابة الأمراض الوراثية تكون ظاهرة ومنتشرة ونسبة الإصابة بالأمراض الوراثية وفقا لإحصائيات البرنامج الوطني تشير إلى إصابة حالة من كل 1000 حالة.