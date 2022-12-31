علاء مبارك يعلق على سجال أديب وساويرس

علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على واقعة “المطبلين” بين الإعلامي عمرو أديب، ورجل الأعمال نجيب ساويرس .

ونشر علاء رداً على تغريدة ساويرس، التي تضمنت أيضا رداً من أديب، ضمّنه مقطع فيديو لمشهد من إحدى المسرحيات المصرية القديمة، يشير من خلاله إلى سعادته بالمشادة.

وكان ساويرس، قد تفاعل مع صورة تُظهر عددا من الإعلاميين المصريين بينهم عمرو أديب ومصطفى بكري، وكل منهم يحمل طبلة، في إشارة إلى اتهامهم بالتطبيل للنظام وكتب تعليقا على الصورة يقول: “فيه واحد ناقص”.

ورد أديب قائلاً “احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب، جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات ويا خسارة وعجبي”.