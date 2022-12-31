حذرت استشارية الحساسية والمناعة د. نجوى الصاوي، من الولادة القيصرية غير الضرورية مؤكدة أنها قد تصيب الطفل بالربو.

وقالت الصاوي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن بعض الأمهات تفضل الولادة القيصرية تفاديا للآلام، بينما أثبتت الدراسات الأمريكية أن الولادة القيصرية تسبب مرض الربو للطفل.

وتابعت، أن الأم عليها أن تعتمد على الرضاعة الطبيعية لطفلها وتكون بيئة الطفل خالية من الدخان والبخور والشيشة والسجائر؛ لمنع الإصابة بأمراض الربو.

وأضافت ، أن الأطعمة السريعة والمواد المصنعة في المطاعم واستخدام المواد الحافظة والملح الصيني كلها عوامل ترفع معدل الإصابة بالحساسية.