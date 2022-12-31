استعرض الأمن العام عدد من القضايا التي باشرها خلال الفترة الماضية، وتم القبض على مرتكبيها في مختلف المناطق.

وتم القبض على مواطن قام بالسطو على محل تجاري ومحطة وقود في تبوك.

كما تم القبض على مواطنين اثنين قام أحدهما بإطلاق النار في الهواء من داخل مركبته في أحد الأحياء وقام الآخر بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي في نجران.

وتم القبض على مواطن بحوزته 154 كيلوجراماً من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته في سراة عبيدة.