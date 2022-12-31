سارعت الفنانة الإماراتية أحلام بمساعدة أحد متسابقين برنامج المواهب “سعودي أيدول”، حتى لا يجلس على الأرض.

وبينما هم المتسابق للجلوس على الأرض حتى يتمكن من العزف، هرعت أحلام لوضع وسادة يجلس عليها، قائلة: “ما يهون علي يقعد على الأرض”.

يذكر أن برنامج المواهب سعودي آيدول Saudi Idol، يعرض على mbc1، مع لجنة حكم مؤلفة من أصيل أبوبكر، أحلام، أصالة و ماجد المهندس.