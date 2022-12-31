مددت محكمة مصرية حبس منتحل صفة المأذون الشرعي ياسر القرشي 15 يوما، الذي دعا المصريين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد لتفادي “دفع 30 ألف جنيه رسوما للدولة”.

وأعلنت وزارة العدل المصرية أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قررت استمرار حبس المتهم ياسر القرشي مدة 15 يوما.

وأوضحت في بيان أن القرشي كان “نشر صورا أثناء قيامه بتوثيق عقود زواج مدعيا عمله مأذونا شرعيا ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه”.

وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة كانت قد حققت مع المتهم القرشي “ووجهت إليه تهمتي نشر أخبار كاذبة والتداخل في وظيفة عمومية.