طالب صالح النعيمة نجم الهلال السابق، برفع قرار منع النادي من التسجيل لفترتين، خصوصًا أنه مقبل على مشاركة عالمية، يمثل فيها قارة آسيا.

وقال النعيمة اليوم السبت: “نادي الهلال لا يبحث عن الدعم بقدر ما يبحث عن الإنصاف، وفك الحصار الذي يفرضه ذلك الإيقاف الجائر أول خطوات الإنصاف لنادي حمل راية الوطن عاليًا، وتنتظره مشاركة عالمية سيكون فيها ممثلاً للمملكة العربية السعودية”.

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير، ولن يستطيع نادي الهلال تدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة، بسبب منعه من التسجيل لفترتي انتقال بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعد قضية التوقيع مع اللاعب محمد كنو.