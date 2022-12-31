رصد تقرير ملخص الأحداث التي شهدتها المملكة في عام 2022 .

وبدأ عام 2022 بوفاة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح اللحيدان، كما شهد عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية وتماشت الحياة مع فيروس كورونا.

ومن ضمن الأحداث التي شهدها 2022 ، زيارة رئيس وزراء تايلاند إلى الرياض ، وتخصيص يوم 22 فبراير من كل عام يوماً للتأسيس ، ومغادرة الملك سلمان للمستشفى بعد إجرائه فحوصات طبية ناجحة.

وشهد عام 2022 حوار خاص لولي العهد مع مجلة أتلانتيك أجاب فيه عن 72 سؤالاً ، كما شهد زيارة ولي العهد إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتضمنت أحداث العام استهداف الحوثيين المنشآت النفطية في جدة .

وعلى الصعيد الرياضي شهد عام 2022 مفاجآتين : الفيحاء يخطف كأس الملك من الهلال والأهلي يهبط لدوري يلو.

وأبرز أحداث عام 2022 هي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، ووساطة ولي العهد لإطلاق سراح 10 أسرى بين روسيا وأوكرانيا .

كما ودعت المملكة في هذا العام أديبها ورحالتها محمد بن ناصر العبودي ، والمنارة الثقافية عبدالمقصود خوجة ، وكذلك الفنان خالد سامي واللاعب خالد الزيلعي.

كما أقر الملك سلمان الحكومة الجديدة ورئيسها ولي العهد ، كما التقى ولي العهد زعماء العالم في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ .

وعلى صعيد كأس العالم تمكن المنتخب السعودي من تحقيق فوز تاريخي على حامل اللقب هذا العام الأرجنتين.

وفي الختام شهد عام 2022 زيارة الرئيس الصيني وعقد القمة الخليجية الصينية والعربية الصينية.