حقق نادي النصر الفوز على نظيره الخليج، في مباراة اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الحادية عشر من دوري روشن للمحترفين.

وانتهت المباراة بنتيجة 1-0 لصالح النصر، حيث سجل هدف المباراة الوحيد فينسنت أبوبكار في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

وبذلك يرفع نادي النصر رصيده إلى النقطة 26 في صدارة ترتيب دوري المحترفين بفارق نقطة واحدة عن الشباب، بينما تجمد رصيد الخليج عن 4 نقاط بالمركز الـ15 “قبل الأخير”.