علق المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل محمد الحربي، على ارتفاع أسعار بعض الإبل التي تشارك في المسابقات.

وقال الحربي خلال برنامج “ياهلا”: “العرض والطلب هما العامل الرئيسي المتحكم في ارتفاع الأسعار، ويمكن أن يصل سعر إبل أو نياق إلى 30 مليون”.

ولفت إلى أن أعلى سعر سجلته الناقة “خزامة”، وهي إحدى الرموز ونفقت وتم تحنيطها، مضيفا: “الفحول قد تصل إلى 50 مليون، والفحول السلالات في السعودية تكاد تصل إلى 25 فحل، وهناك فحول وصلت إلى 30 مليون، وأكثر وأصحابها يرفضون البيع، لأنها مهمة من أجل الإنتاج”.

وأوضح أن مسابقات الجمال والسلالات تستحق هذه المبالغ، والأمر يرجع للعرض والطلب، بالإضافة إلى أن عدد الإبل قليل في المملكة، لذلك هي مطلوبة بشكل كبير.

وبخصوص “فندق الإبل”، أوضح أنه يتضمن غرف وخدماتها وتقديم حليب ساخن، وفكرته المحافظة على الإبل، وتبلغ سعر الليلة الواحدة 400 ريال.