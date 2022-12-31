روى شاب كفيف يدعى علي العتيبي، قصته في ممارسة حياته بدون استخدام عصا، أو مساعدة الآخرين له.

وقال العتيبي في تصريحات تلفزيونية، إنه تعود منذ طفولته على التحرك بدون عصا، بالإضافة إلى أن الشخص الكفيف تقوى لديه باقي الحواس تلقائيا مثل السمع والشم والتي من خلالها يميز الأشخاص مثلما يستخدم المبصر عينه في ذلك.

وأشار إلى أنه يكتب الشعر، ومن ضمن كتاباته قصيدة في رؤية المملكة 2023، والتي يقول من ضمن أبياتها: “أشوف برؤيتك ولو بي عمى، فاقد بصر لكن عقلي بصير”.