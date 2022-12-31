أعلن الجيش الأردني عن وقوع إصابات جراء انفجار قنابل فسفورية لدى التعامل مع متفجرات قديمة .

وقال بيان للجيش الأردني، إن انبعاث دخان فسفوري كثيف نتج عنه إصابات.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في البيان، إن عددًا من القنابل الفسفورية انفجر ظهر يوم السبت، مما أدى إلى وقوع حريق وانبعاث دخان فسفوري كثيف، وذلك خلال التعامل مع متفجرات قديمة في موقع تدمير الذخائر.

ونتيجة للانفجار أصيب المعنيون بالتفجير بضيق التنفس نتيجة استنشاق مادة الفسفور، وتم نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم بن الحسين وحالتهم الصحية جيدة، وفقا للبيان.

وأفاد المصدر بمعاناة حالة من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وجرى تحويل الحالة إلى مدينة الحسين الطبية.