روى المبتعث السعودي بأمريكا محمد السهلي، تفاصيل مروعة نتيجة العواصف الثلجية في أمريكا في الأيام الماضية.

وأوضح السهلي خلال برنامج “ياهلا”، أن الوضع كان صعب للغاية، حتى أن المؤن الغذائية انتهت وبالذهاب لشراء المأكولات لم يجدوا أشياء لشراءها.

وقال السهلي: “مع مرور أول 3 أيام من العاصفة، كان الحل الوحيد أننا نأمن للأيام القادمة، حاولنا نشتري أشياء لكن لم نجد الذي كنا نريده وخططنا للذهاب لمكان آخر لشراء المؤن وتفاجأنا بأن المحل مغلق وأثناء عودتنا تفاجأنا بسيارة بداخلها امرأة مسنة لم تقدر على النزول من السيارة وحاولت وصديقي أن نساعدها، لأننا لو تركناها قد تموت في مكانها ولم يستطع الدفاع المدني أو أي شخص الوصول إليها”.

وأشار إلى أنه ظل وصديقه يفكرون في كيفية إنقاذها واستعانا بأداة جرف، حتى تمكنا من مساعدتها، لافتا إلى استغراب السيدة من مساعدتهم لها دون مقابل قائلا: “أجبناها بأن هذه مبادئنا وتعاليم ديننا”.

وأكد السهلي أن المقاطع الصعبة التي يتم تداولها بمواقع التواصل صحيحة وهناك أصعب منها في الواقع.

يذكر أن العاصفة التي ضربت أمريكا أودت بحياة عشرات الأشخاص، في 8 ولايات تقريبا.

آثار العواصف الثلجية في أمريكا..

مبتعث سعودي: المقاطع الصعبة التي يتم تداولها صحيحة وهناك أصعب منها في الواقع @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/EsHBOPL4nc — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 31, 2022