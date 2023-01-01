انتزع أرسنال فوزاً ثميناً من مضيفه برايتون بنتيجة “4-2″، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية أرسنال كل من بوكايو ساكا، والنرويجي مارتن أوديجارد، وإدوارد نيكيتاه، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقائق 2 و39 و47 و71.

كما سجل كل من الياباني كاورو ميتوما، وإيفان فيرجسون هدفي برايتون في الدقيقتين 65 و77 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، يحتل أرسنال صدارة البريميرليج برصيد 43 نقطة مستغلا تعثر الستي اليوم أمام إيفرتون، كما تجمد رصيد برايتون عند 24 نقطة محتلا المركز الثامن.