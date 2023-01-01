علق الفنان المصري محمد رمضان على ارتدائه لملابس غريبة في الحفلات الغنائية، مشيرا إلى أنه لايرتديها في الحياة الطبيعية

وقال “رمضان” خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” المذاع على فضائية “سي بي سي” : “معايا فريق بنختار لبس الحفلات وبطلب من المسئول إن اللبس يكون مناسب للمكان اللي هغني فيه، يعني لو مسافر دولة معينة يكون اللبس مناسب لأهل البلد اللي هنعمل فيها الحفلة لزوم الشو”

وتابع محمد رمضان: “كان عندي مؤتمر مع مغني فرنسي كبير وكان المؤتمر حاضره ناس أفارقة كتير فطلبت من المصمم يعملي لبس مناسب للأفارقة فجابلي بدلة لتجار الألماظ السنغاليين”

وأضاف: “أخويا محمود شاف البدلة قال لو لبستها لا أنت ولا أخويا.. ولكن لما المصمم الي لو لبستها هتكسب حب 2 مليون سنغالي قررت البسها”