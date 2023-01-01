انخفضت تحويلات الأجانب الشخصية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى لها في عام 2022.

وبلغت قيمة التحويلات لأول مرة إلى أقل من مستوى 11 مليار ريال، ووصلت إلى 10.52 مليار ريال.

وسجل متوسط تحويلات الوافدين خلال العام الحالي للأشهر الـ 11 السابقة نحو 12.11 مليار ريال، كما وصل متوسط تحويلات الوافدين الشهرية لعام 2017 نحو 11.81 مليار ريال.

وسجلت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر 2022 انخفاضاً بنحو 717 مليون ريال، وبنسبة 6%، كما تراجعت تحويلات السعوديين للخارج خلال نوفمبر الماضي بنسبة 12%.