فجر الفنان جهاد سعد مفاجأة من العيار الثقيل في تصريحات تلفزيونية بعد إعلانه المساكنة مع فنانة لمدة ١٢ عاما.

وقال جهاد سعد :” عشت المساكنة لمدة 12 سنة مع فنانة معروفة ، ولا أمانع من أن تعيش ابنتي تجربة المساكنة قبل الزواج “.

يذكر أن جهاد سعد هو ممثل سوري لديه رصيد كبير من الأعمال الدرامية في التلفزيون السوري كما قدم الكثير من الأعمال المسرحية الناجحة، كما خاض تجربة في التقديم التلفزيوني عبر برنامج خبرني ياطير والذي حقق من خلاله شهرة كبيرة في بلده وقدمه على سبع مواسم متتالية، تعرف على جهاد سعد