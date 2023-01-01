دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عموم الجمعيات التي تقوم بجمع الملابس المستعملة، لسحب كافة الحاويات حاويات الملابس الموجودة خارج مقارها وفروعها، إضافة إلى إغلاق المحلات التي تزاول ذات النشاط.

وطالب المركز، الجمعيات بالالتزام بالتعليمات والمنظمة لهذا النشاط، على أن يقتصر جمع الملابس للجمعيات المرخصة بمزاولة النشاط عند مقارها وفروعها.

وأوضح أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق الجمعيات المخالفة، ويأتي ذلك في أعقاب ما رصده من قيام عدد من الجمعيات بوضع حاويات ومحلات لجمع الملابس بشكل مخالف.