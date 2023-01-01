دعا خبراء في أمن المعلومات، لأخذ الحذر من تطبيق شائع يعمل على أنظمة تشغيل “أندرويد”، ناصحا مستخدمي الهواتف الذكية على حذفه “على الفور” إن كان مثبتا لديهم.

ووفقا للخبراء فإن التطبيق المعني هو “Todo: Day Manager” الذي يساعد أصحاب الهواتف على إدارة مهامهم اليومية وتذكيرهم بمواعيدها.

وأوضح خبراء، أن التطبيق “يمكنه الاستيلاء على معلوماتك المصرفية، وحتى الوصول إلى رسائل SMS الخاصة بك”.

وأشاروا إلى أن التطبيق يفعل ذلك عن طريق “اعتراض رموز التحقق المكونة من خطوتين، لمداهمة عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك”.