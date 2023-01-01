أوضح مجلس شؤون الأسرة مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات الزوجية، لافتًا إلى أن البحث المستمر عن نقاط التقارب والتوافق بين الزوجين يحقق استقرار الأسرة.

وقال المجلس أن أسباب نشأة الخلافات بين الزوجين تتمثل في: ضعف مشاركة الاهتمامات وتقدير الطموح، وانعدام أواصر التواصل والحوار الأسري، وغياب القناعة ونمو المقارنات بما لدى الآخرين، والإهمال وفقدان الموازنة بين الأسرة والعمل والأصدقاء.

وأكد على ضرورة الاتفاق على جو أسري مشترك ومريح، والتنازل وتقبل جوهر الشخصيات المغايرة، والإيمان بأن التنوع أمر حيوي ويقوي العلاقة، وذلك لضمان تكوين أسرة حيوية وعلاقة متماسكة بين الزوجين.