تمكن أطباء تشيكيون، من ابتكار عقار لعلاج سرطان البروستاتا في مراحله المتقدمة، وباشروا استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات زرع العظام.

وأطلق على دواء علاج سرطان البروستاتا اسم Pluvicto. وقد وافقت المفوضية الأوروبية على استخدامه قبل بضعة ايام. هذا الدواء على شكل محلول ويستخدم في علاج المراحل المتقدمة من السرطان ومخصص للمرضى الذين لم تساعدهم أشكال العلاج الأخرى.

وأُعطى دواء Pluvicto للمرضى لأول مرة كجزء من الاختبارات السريرية في قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي بمدينة أولوموك الواقعة شمال شرق جمهورية التشيك، فيما أجرى الأطباء التشيك، لأول مرة في بلدان أوربا الوسطى والشرقية، عملية زرع عظام اصطناعية مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد.