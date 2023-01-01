كشفت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن (الرياض ، الدمام ، الجبيل).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: المخطط الرابع ، وظيفة تخطيط الصيانة – الدمام، مشرف محلل 2 – الجبيل، الاختصاصي الثاني ، وظيفة التدريب الفني – الجبيل، مشرف ، وظيفة لواء الإطفاء – الجبيل، المهندس الثاني ، وظيفة مشاريع الموقع – الجبيل، المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات – الجبيل، الضابط الرابع ، وظيفة مناولة المستودعات – الدمام، وظيفة مراقب الجرد – جازان.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية