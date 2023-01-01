أفاد مسؤولون في مطار مونتغومري بألاباما، بأن أحد أفراد الطاقم الأرضي التابع لشركة “أميركان إيرلاينز”، لقي حتفه في حادث تسبب بإغلاق المطار لساعات.

وقال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأمريكية: “نعبّر عن أسفنا للحادث الذي تعرض له أحد أعضاء فريق (بيدمونت إيرلاينز).

وأردف : “كلنا مع عائلة الراحل، ونركز حاليا على تقديم كل أشكال الدعم الذي تحتاجه العائلة.”

والجدير بالذكر أن العامل الذي لقي حتفه كان مسؤولا عن وضع الحقائب في الطائرة، وقد مات متأثرًا بجروحه نتيجة سحبه من محرك الطائرة النفاث.