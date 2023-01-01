أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من العادات والممارسات والعوامل التي تتسبب في الإصابة بسرطان الرئة، وذلك بخلاف عادة التدخين المدمرة للرئتين.

وذكرت المدينة الطبية، أنه من أبرز مسببات سرطان الرئة هو التعرّض للمعادن السامة مثل الأرسينيك والكروميوم والنيكل، لافتة إلى أن الجلوس بجانب المدخن أو ما يسمى بالتدخين السلبي يعد أحد مسببات المرض.

وأشارت إلى أن الإصابة بسرطان الرئة قد تحدث نتيجة إصابة أحد الوالدين أو الأخوة (التاريخ العائلي للمرض)، محذرةً من التعرض لغاز الرادون المشع الذي يتواجد في الأتربة والصخور أو داخل المباني والمنازل.