“ميتسوبيشي” تكشف عن وقف إنتاج ميراج رسميًا

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن وقف اصدارها لميراج في اليابان، وستظل تابع ميتسوبيشي ميراج في أغلب أسواق العالم.

ويُشار إلى أن مبيعات سيارة ميراج كانت أقل من مبيعات سيارة شيفروليه سبارك التي تم وقف انتاجها الصيف الماضي أيضا، بالإضافة إلى أنها لم تحقق نجاحًا كبيرًا في أغلب الأسواق؛ ولذلك تم إيقافها.

وكانت السيارة تعتمد على محرك سعة 1200 سي سي، وينتج قوة 76 حصان، و عزم اقصى للدوران 100 نيوتن/متر، وكانت تحتوي السيارة على نظام تحكم تلقائي في المناخ، و تحكم في السرعة، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 7 بوصة.

والجدير بالذكر أن مستقبل ميراج في الأسواق الخارجية لا يزال غامض، حيث أن سعرها كان يبدأ في أمريكا من 16.245 ألف دولار أمريكي أى ما يعادل 60.900 ألف ريال للنسخة الهاتشباك.