توصل باحثون من جامعة “كالجاري” الكندية إلى فائدة غير متوقعة للقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأفاد الباحثون بأن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين.

وأجريت دراسة من خلال مراجعة السجلات الصحية لأكثر من 4 ملايين من سكان مقاطعة ألبرتا الكندية على مدى تسع سنوات.

وأوضحت نتائج الدراسة أن التطعيم ضد الإنفلونزا يجب أن يوصى به بشدة للجميع، على غرار ما ينصح به بالفعل للمصابين بأمراض القلب.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور مايكل هيل:” أن الفائدة العامة للتطعيم ضد الإنفلونزا للوقاية من السكتة الدماغية يمثل اكتشافًا جديدًا نأمل أن يؤدي إلى مزيد من الأبحاث حول عوامل الحماية غير المباشرة للإنفلونزا ولقاحات أخرى. ”

وفي السياق، أوضح أن التهابات الجهاز التنفسي العلوي تسبق غالبا النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأن منع أو تقليل شدة الإنفلونزا يوفر عاملا وقائيا، وخاصة للسكتة الدماغية.