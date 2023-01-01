يواجه البرلمان البريطاني، أزمة بسبب الفئران “الخارقة” التي تهرب من الفخاخ المنصوبة لها، رغم إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات كل عام لمكافحة القوارض، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل.

وأكدت السلطات البرلمانية على إجراء مراجعة داخلية للمشكلة التي كشفت أن قتل الفئران المتجولة في مجلس العموم واللوردات أصعب بكثير من قتل القوارض العادية.

وأشارت المراجعة إلى وجود حوالي 600 فخ في مطابخ ومناطق تقديم الطعام في قصر وستمنستر، ولكن يبدو أن الفئران مقاومة للعديد من السموم، بينما هناك نقصا في المراقبة الكافية، مشيرًا إلى أن التنظيف اليومي الشامل لا يتم بانتظام.