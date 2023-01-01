استطاعت الأجهزة الرقابية، أن تضبط مستودع غير مرخص لبيع المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية مثل الكبة وورق العنب.

ووثق مقطع فيديو، لكميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، أثناء تجهيزها وتسويقها عبر منافذ البيع المختلفة.

وأوضح الفيديو، العفن هو يخيم على ورق العنب والكبة في المستودع، وسمع في المقطع أحد المراقبين وهو يقول:” سيتم إتلاف المواد الغذائية الفاسدة المضبوطة بالمستودع حفاظًا على صحة المستهلكين.”

وبيّن الفيديو أيضًا أحد العمال بالمستودع يعاني من مرض جلدي بيده .