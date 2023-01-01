ظهر شاب في مقطع فيديو غريب وهو يقسم على القرآن الكريم أنه سيظل “عزوبي” للأبد.
وكشف مقطع فيديو، عن الشاب وهو ممسك مصحفًا شريفًا في يده وأقسم عليه بألا يتزوج مدى الحياة ويظل “عزوبي” للأبد مهما كانت الظروف والعروض حتى لو بلغ من العمر عتيا.
ظهر شاب في مقطع فيديو غريب وهو يقسم على القرآن الكريم أنه سيظل “عزوبي” للأبد.
وكشف مقطع فيديو، عن الشاب وهو ممسك مصحفًا شريفًا في يده وأقسم عليه بألا يتزوج مدى الحياة ويظل “عزوبي” للأبد مهما كانت الظروف والعروض حتى لو بلغ من العمر عتيا.
بكرة يصوم ثلاثة أيام لما يشوف مريام قدامه
ما يحتاج يقسم روح قصه و ابتره أو اعطيه إبرة ما يوقف طول عمره
اكيد انه طربيل
ههههههههههههههههااااي