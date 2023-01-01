ظهر شاب في مقطع فيديو غريب وهو يقسم على القرآن الكريم أنه سيظل “عزوبي” للأبد.

وكشف مقطع فيديو، عن الشاب وهو ممسك مصحفًا شريفًا في يده وأقسم عليه بألا يتزوج مدى الحياة ويظل “عزوبي” للأبد مهما كانت الظروف والعروض حتى لو بلغ من العمر عتيا.