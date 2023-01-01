ظهرت نيسان التيما لأول مرة عام 1992، وتم إنتاج 6 أجيال من سيارة نيسان التيما وكان آخرهم عام 2013 ،وحظيت التيما على تحديثات عدة مرات خلال السنوات الماضية، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم.

وتعتمد السيارة في قوتها على محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 188 حصان، عزم اقصى للدوران 244 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من السكون وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8 ثواني.

وجاءت مقصورة السيارة بمقاعد داخلية بميزة الدعم الجانبي والخلفي للحفاظ على اتزان الركاب، ومقعد سائق بخاصية ضبط وضع المقعد آلياً في 8 اتجاهات، ولوحة عدادات مقاس 7 بوصة يمكنك التحكم فيها من خلال عجلة القيادة .

ويأتي ذلك بالإضافة إلى شاسيه جديد يعتمد على المزيد من الألومنيوم، و بواجهة أمامية مع حرف V، وجنوط معدنية يتراوح مقاسها من 16 إلى 19 بوصة.

والجدير بالذكر أن أسعار السيارة في المملكة تبدأ بسعر 102.500 ألف ريال، أي ما يعادل 27 ألف أمريكي، ويصل إلى 135 ألف ريال، أي ما يعادل 36 ألف دولار أمريكي.