قدمت مدينة الملك فهد الطبية عدة نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض الشتاء خاصة التي تصيب الجهاز التنفسي.

وذكرت المدينة الطبية، أن أبرز أمراض الشتاء تتمثل في التهاب الحلق، والتغيرات في درجة الحرارة والتي يمكن تخفيف حدتها بالغرغرة بالماء الدافئ والملح، وكذلك العدوى الفيروسية ومن طرق الوقاية منها غسل اليدين بشكل منتظم.

وأوضحت أن الزكام يعد من أبرز المشاكل الصحية خلال فصل الشتاء ويمكن الوقاية منه بغسل اليدين بشكل منتظم، وكذلك السعال حيث يعد الإكثار من الماء والسوائل الدافئة كاليانسون والزنجبيل أهم طرق علاجه، داعية إلى تعزيز المناعة من تلك الأمراض بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.