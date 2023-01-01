أوضحت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة داريا روساكوفا، أهمية كأس الماء، وكيف يمكن أن يكون الكأس “المثالي” وفوائده قبل وجبة الفطور.

وقالت روساكوفا :” من أجل إطلاق عمل أجهزة الجسم في الصباح، يجب شرب كأس ماء مفلتر أو ماء الينابيع أو الماء الذائب، وليس ماء الصنبور الذي يحتوي على شوائب عديدة.

وأوضحت أن الماء المغلي لا يصلح أيضا، لأن المعالجة الحرارية للماء تؤدي إلى تغيرات هيكلية تفقده خصائصه المفيدة، كما أن المياه المعدنية ليست أفضل بديل لأنها تحتوي على نسبة عالية من الغازات”.

وأفادت الخبيرة بأن درجة حرارة الماء الذي نشربه على معدة فارغة يجب أن تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

ونصحت بشرب الماء في حالة الجلوس وبرشفات صغيرة، وليس جرعة واحدة، كما يجب ألا تزيد كميته عن 450 مليلتراً، ومن ثم تناول وجبة الفطور في مدة أقصاها نصف ساعة.

وأضافت روساكوفا:”يمكن شرب الماء مع الليمون فقط في حالة عدم وجود حموضة وحرقة وحساسية من الحمضيات، أما الماء مع الزنجبيل، فإنه يساعد على إزالة الوذمة.”