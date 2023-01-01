قررت شركة “جوجل” الأمريكية، الموافقة على سداد 9.5 مليون دولار، لتسوية دعوى رفعها المدعي العام في ‏واشنطن كارل راسين، الذي اتهمها في وقت سابق من العام الماضي، بخداع المستخدمين وانتهاك ‏خصوصيتهم.‏

وتضمنت الشكوى التي قدمتها راسين، أن شركة “جوجل” تطلب بشكل متكرر من مستخدميها تفعيل تتبع الموقع في تطبيقات معينة، بحجة أن بعض الميزات لن تعمل بشكل صحيح لديهم.

وأوضح راسين إنه وفريقه اكتشفوا أن بيانات الموقع لم تكن ضرورية حتى للتطبيقات المعنية، مؤكدا أن “جوجل” جعلت “من المستحيل على المستخدمين إلغاء الاشتراك في تتبع مواقعهم، كما اتهم الشركة باستخدام “الأنماط المظلمة”، وهي اختيارات تتعلق بالتصميم، تهدف إلى خداع المستخدمين للقيام بأعمال لا تفيدهم.