كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 150 إصابة نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي خلال الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر:” أن عدد الإصابات الأولية في بغداد نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي، بلغت 150 إصابة، منها ما لا يقل عن 20 إصابة بالعيون”، لافتًا إلى عدم وجود وفيات حتى الآن.”

وفي السياق ذاته، ألقى الأمن العراقي القبض على 15 شخصاً قاموا بإطلاق العيارات النارية ليلة رأس السنة في محافظة ميسان /400 كم جنوب شرقي بغداد.

وذكرت قيادة عمليات ميسان، في بيان صحفي :”إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم على الجهات المختصة ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم.”