أكد موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في إحصائيات وانتقالات اللاعبين، على وجود قفزة قياسية في القيمة السوقية لنادي النصر ولدوري روشن للمحترفين بعد صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح أن القيمة السوقية لـ “رونالدو” تبلغ 20 مليون يورو ليكون أعلى لاعب من حيث القيمة السوقية في تاريخ الدوري السعودي، بينما ارتفعت القيمة السوقية لنادي النصر لتصل إلى أكثر من 79 مليون يورو، وبالتبعية ارتفعت القيمة السوقية للدوري السعودي لتصل إلى قرابة 330 مليون يورو.

وهيمن النصر على صدارة الأندية السعودية من حيث القيمة السوقية بفارق 30 مليون يورو عن أقرب منافسيه، حيث حل الهلال ثانيًا بـ49 مليون يورو، فيما جاء الشباب ثانيًا بقيمة سوقية بلغت 35.8 مليون يورو، ثم الاتحاد بـ 29.5 مليون يورو.