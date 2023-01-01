يبدأ المنتخب الوطني أول تدريباته استعدادا لمنافسات خليجي 25 بالبصرة والمقرر انطلاقها في السادس من شهر يناير الجاري.

وسيشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، عصر غدٍ، أول التدريبات التي تسبق المغادرة إلى العراق.

ويُشار إلى أن المنتخب الوطني سيطلق معسكرًا تدريبيًا في الرياض، أول شهر يناير الجاري على أن تغادر البعثة إلى العراق في الرابع من الشهر ذاته.

وسيفتتح الأخضر مشاركته في كأس الخليج بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة 6 يناير، على أن يخوض يوم الإثنين 9 يناير مباراته ضد منتخب العراق.