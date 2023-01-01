أحبطت السلطات المصرية هجوما استهدف قوة أمنية في محيط مسجد الصالحين في الإسماعيلية وتمكنت من التصدي له وقتل أحد المتورطين.

والإرهابي القتيل هو يوسف عبد الرحمن سالمان حسين، وكنيته أبو المثنى ويبلغ من العمر 25 عاما، وينتمي لأسرة اعتنقت الفكر التكفيري، وقُتِل أحد أقاربه من عناصر التنظيم في عملية بسيناء قبل أسابيع، كما تم ضبط عنصر آخر من أفراد تلك الأسرة في نطاق منطقة جلبانة بالإسماعيلية.

يذكر أن تنظيم داعش، أعلن أمس السبت، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في محافظة الإسماعيلية شرق مصر مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة 15 شخصا.

وحاولت مجموعة إرهابية مهاجمة الحاجز الأمني بجوار مسجد الصالحين وأطلقت النار على أفراده ولاذوا بالفرار قبل أن تلاحقهم القوات وتحاصرهم في منطقة الدواويس بالقصاصين، وتتمكن من تصفية أحدهم وتجري عمليات تمشيط واسعة لضبط الباقين.