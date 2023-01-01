كشفت شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه، أن والدتهما لا تعرف شيئا عن وفاته.

وقالت ماريا لوسيا دو ناسيمينتو، شقيقة بيليه، إن والدتهما دونا سيليست البالغة من العمر مئة عام: “إنها لا تعرف، تحدثنا، لكنها لا تعرف، إنها بخير، لكنها في عالمها الخاص”.

وأضافت: “لا تعلم حتى الآن بوفاته، تفتح عينيها عندما أذكر اسمه وأقول لها: لنصلي من أجل ديكو (كما ينادونه في المنزل)، لكنها لا تدرك حقا ما أقوله” بسبب وضعها الصحي الناتج عن تقدمها في العمر.

وتوفي بيليه الخميس الماضي عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناته مع سرطان القولون.