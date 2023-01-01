اعترف الشاب والفتاة اللذان ظهرا في فيديو فاضح على جسر أمام المارة، بأنهما يعيشان قصة حب ملتهبة منذ سنوات، وتعددت لقاءاتهما العاطفية بعيداً عن عيون الأهل، وكانا خلالها يتبادلان الغرام.

وأضافا أنهما مارسا الفعل الفاضح على الجسر دون معرفتهما بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة من مواليد عام 2004 حيث تبلغ من العمر 19 عاما وأن الشاب من مواليد عام 2005 ويبلغ من العمر 18 عاماً، وأنهما مازالا في المرحلة الثانوية ويقيمان في منطقة الشرابية شمال القاهرة.

وأمرت النيابة باستدعاء أسرتي الشاب والفتاة لمعرفة السن الحقيقية لهما، تمهيدا لترحيلهما إلى نيابة الأحداث.