تعليق الدراسة غدا بمدارس المهد وجامعتي جدة والطائف

أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الإثنين بجميع مقرات وفروع الجامعة على أن تكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة وعلى موظفي الجامعة الدوام حضورياً إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.

كما تقرر تعليق الدراسة في كافة فروع جامعة الطائف يوم غد على أن يكون الحضور للطلبة عبر منظومة البلاك بورد، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وذكرت الإدارة العامة لتعليم المهد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ بجميع المدارس، مضيفة أن الدراسة ستكون عبر “منصة مدرستي” للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأكدت أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.