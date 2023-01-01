أعلن المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية “مرحلة الربط والتكامل”، لربط كافة الأنظمة الإلكترونية للمنشآت مع منصة “فاتورة” اعتباراً من اليوم.

وقال في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن هذه المرحلة بدأ العمل فيها بشكل تدريجي، حيث بدأت المجموعة الأولى من خلال الإيرادات السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021، وذلك للمنشآت التي تجاوزت إيراداتها 3 مليارات ريال، والتي تم إبلاغها من 1 يوليو العام الماضي بالاستعداد والتجهيز لهذه المرحلة.

وتابع أن المرحلة الثانية تشمل المنشـآت التي تبلغ إيرادتها أكثر من نصف مليار ريال، وسيتم تحديد باقي المراحل في وقت لاحق.

وأضاف أن المنشآت التي بدأت اليوم بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية لديها مع منصة (فاتورة) جرى تحديدها بناءً على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م وذلك للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال.