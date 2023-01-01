تعرض حامل لقب فئة الدراجات برالي دكار العام الماضي، البريطاني سام ساندرلاند، إلى حادث خلال مشاركته في المرحلة الأولى في منافسات رالي داكار السعودية 2023 فئة الدراجات.

وانسحب المتسابق على إثره، وقام فريق طبي بالتدخل لإسعاف المصاب، وجرى نقله إلى مستشفى ينبع، لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على سلامته.

يذكر أن السابق حسمه الأسترالي دانيال ساندرز دراج فريق “ريد بول غاز غاز”، بتحقيق صدارة المرحلة الأولى في منافسات رالي داكار السعودية 2023 فئة الدراجات.