صدر اليوم في مصر حكم بالإعدام شنقا على المدان بجريمة قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة هم مزارع وابنتاه وحفيداه في مايو الماضي، بمزرعة “الريف الأوروبي” في منطقة الشيخ زايد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة أحالت في الجلسة الماضية أوراق المدان إلى مفتي الجمهورية، للأخذ بالرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام شنقا فيه، وحددت جلسة اليوم 1 يناير 2023 للنطق بالحكم النهائي.

وأقدم المدان على قتل صديقه المزارع بعدما وضع له مادة مخدرة في الماء، ثم اعتدى جنسيا على ابنته، وعندما قاومته، خشي من افتضاح أمره فأقدم على ذبحها من رقبتها، وقتل شقيقتها الأخرى، ثم قتل ابنتيهما وهما أحفاد المزارع المجني عليه.